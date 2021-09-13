輝瑞／BNT預計優先給12至17歲學生造冊施打外，也將於第九輪上線，提供給18至22歲、65歲以上，及40歲以上有重大傷病的第九類都可上網預約。一名網友分享BNT施打前15件注意事項，一大票網友十分震驚，紛紛表示「BNT果然是神藥」。

原PO日前於PTT政黑板指出，國內目前主要有4種疫苗，高端為單劑注射筒，取出後直接施打，不須經過稀釋或抽取，保存條件為2至8度，是所有疫苗中出錯率最小的。莫德納與AZ同為多劑型，不須經過稀釋，但抽取劑量時仍會有出錯的可能，AZ的保存條件為2至8度；莫德納則是-20度，若是在2至8度的保存下，需於30天內注射完畢。

原PO接著分享美國CDC接種BNT的資料表示，BNT為濃縮劑量疫苗，保存條件為-60至80度，超低溫冷凍保存，接種前須經過多達15道稀釋過程才能施打，因此在稀釋與抽取劑量的過程中都有可能出錯。

1、從冰櫃取出的濃縮疫苗，稀釋前要恢復室溫，可在室溫放置達2小時

2、輕輕轉動濃縮疫苗10次

3、目測濃縮疫苗是否為淡白色；若有褪色就要拋棄

4、不可搖動未經稀釋的疫苗；若有搖動要通知藥廠

5、使用酒精片擦拭疫苗瓶蓋與稀釋劑瓶蓋

6、使用21號（或更小）的針筒，抽取1.8毫升的0.9%食鹽水

7、使用正常食鹽水，不能含有防腐劑

8、不能使用抑菌食鹽水或其他稀釋液

9、把1.8毫升的0.9%食鹽水注入疫苗瓶

10、使用同一針筒抽出1.8毫升的空氣，確保瓶內氣壓不變

11、輕輕轉動稀釋後的疫苗10次

12、不可搖動稀釋後的疫苗；若有搖動要通知藥廠

13、稀釋後的疫苗要保存在攝氏2-25之間

14、減少稀釋後的疫苗暴露在室內光線，避免日光或紫外線的直接照射

15、稀釋後的疫苗必須在6小時內施打，否則就要拋棄

原PO十分驚訝地說，真的覺得醫護人員很偉大，希望在BNT開打前，指揮中心能好好說明，否則未來出現醫護錯把生理食鹽水當疫苗打，也不意外。

貼文曝光後，鄉民也十分震驚，「BNT果然是神藥」、「太複雜了吧」、「只要有一環出錯就死了」、「BNT根本想搞死醫護啊」、「先幫醫護打氣加油，到時出一點包就被噴爆」等。

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