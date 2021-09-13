警政署9月1日起試辦「防制拒絕受理及推諉報案案件」規定，祭出員警吃案記過或受理報案得宜的獎勵措施，以端正警察風氣；高市三民一分局1名警備隊傳出上月底受理民眾信用卡遭盜刷案件，值班警員建請民眾返家拿資料再回警備隊或派出所報案均可，未料派出所受理後反而檢舉該名警員，所幸事發時間在警政署試辦規定之前，該名警員被記2小過，哀嘆：「烤雞飛了，還得吃餅」。

警政署9月1日起，推動「防制拒絕受理及推諉報案案件」，試辦時間為期3個月，員警拒絕或推諉受理報案，除影響民眾權益外，若衍生犯罪未進入偵查程序，以致未能即時防制導致侵害民眾生命財產安全情事，並嚴重斲傷警察形象，應從嚴究責以收警惕之效，試辦期間拒絕或推諉受理刑事報案者記一大過處分，年終考績列入丙等考量。

據了解，1名民眾因信用卡遭盜刷，8月底前往三民一分局警備隊報案，因該名民眾身上未帶任何資料，警備隊值班警員告知被害人，返家拿資料後可轉往派出所或到警備隊再報案均可。

被害人返家拿了資料，轉赴派出所報案，派出所警員受理後，得知被害人早先曾至警備隊報案，但警備隊卻未受理，依規定向上呈報，分局展開調查，認為該名警備隊警員有推諉報案案件疏失，祭出2小過的嚴厲處分；傳出遭處分的警員私下向同仁哀喊「烤雞（考績）飛了，還吃餅（丙）」。

三民一分局表示，該案是分局主動內部調查，依規定予以懲處，盼同仁遵守報案規定，以免受罰。