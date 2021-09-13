甜心主播李昕芸外型姣好、腦袋有想法，時常針對時事發表看法，擁有不少死忠粉絲，她不時會在臉書分享身穿主播套裝的端莊美照，日前更是破天荒曬出身穿運動裝爬山的辣照，火辣身材曲線一覽無疑，頓時讓粉絲血脈賁張直呼：「穿這樣爬山，是想逼死誰」。

李昕芸的臉書擁有13萬粉絲，每每發文都獲得粉絲狂讚，日前她曬出一張爬山美照，並在文內分析最近股票趨勢是「大亂世」，透露自己是經濟系畢業，又擁有英國企業管理碩士的學位，因此常被問到要怎麼理財，還有人說要替她理財，「最妙的是連我本人都常莫名被加入『飆股群組』」。

李昕芸的爬山辣照讓粉絲一飽眼福。(圖/翻攝自李昕芸臉書)

讓李昕芸無奈地說，「各大股友社以及詐騙集團，你們找我沒業績啦」，呼籲大家理財要靠自己，別把錢交給來路不明的人士，「理財像爬山，過程絕對辛苦，但當帳上金額累計越來越多時，就像爬山越爬越高充滿了成就感呀，就會明白所有的辛苦都值得」。

儘管內文在呼籲防詐騙，但由於照片實在太辣，只見李昕芸身穿紫色運動緊身褲，貼身設計顯出她的渾圓蜜桃臀，搭配白色小背心，露出整片白皙美背，連零贅肉螞蟻腰都一覽無遺，讓網友忍不住直呼，「背影都這麼漂亮」、「回眸一笑百媚生啊，傾國傾城千尋難」、「何時登山能遇見妳」、「爬山穿這麼辣」。