南韓46歲知名女星崔智友（崔智宇，최지우），過去曾以多部經典韓劇紅遍全亞洲。但她自從2017年拍完電視劇《世上最美麗的離別》，加上隔年嫁給小9歲丈夫後，便沒再推出新作品，直到近日才透過經紀公司宣布接下新戲，讓粉絲們又驚又喜。

崔智友自從2017年拍完電視劇《世上最美麗的離別》並在隔年成為人妻後，便不再接拍任何戲劇作品，認真在家調養身體、積極備孕，這段時間只接下實境綜藝節目《Coffee Friends》的邀約，並於電視劇《愛的迫降》中短暫露面，之後在2020年以45歲的高齡生下女兒，但產後她也不急著復出，反而想要多花點時間陪伴女兒，因此只有在廣告中才能看得到崔智友的身影。

直到近日，崔智友才透過經紀公司宣布，接下「Kakao TV」原創電視劇《毛骨悚然》（暫譯，소름）正式復出。她在劇中將飾演一名外表亮麗，私底下藏有許多不為人知秘密的神秘女子，在看似平凡的生活當中，卻會發生一連串令人令人毛骨悚然的恐怖事件。而這也是崔智友睽違4年、產後復出的第一部戲劇作品，讓粉絲們相當期待，甚至還為她製作即將回歸的影片，在網路上流傳。

崔智友一出道便憑著甜美的臉蛋與優雅的氣質，擄獲大批粉絲的心，加上她精湛的演技，在《冬季戀歌》與《天國的階梯》等電視劇中飾演楚楚可憐的柔弱女子，讓她溫柔形象深植人心，粉絲遍及全亞洲，因此擁有「催淚天后」、「韓國元祖天后」等封號。