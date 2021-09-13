重機在西濱快速道路，被砂石車逼車

網友指出重機原本車速高達100公里，卻在砂石車靠近後降到不到70公里，質疑到底是「逼車還擋車」？（截自《WoWtchout-地圖型行車影像分享平台》影片）

近日一名重機騎士PO出影片，控訴騎重機載懷孕3個月的老婆上西濱快速道路，竟遭砂石車逼車。不過網友看完影片卻眼尖發現，騎士原本車速飆到時速100公里，卻在砂石車靠近時，降速到60幾公里，質疑到底是「逼車還是擋車」？更說騎士明知載著懷孕老婆，不禮讓還去跟大車拚，根本拿命開玩笑，老婆該提離婚了。

有網友在《WoWtchout-地圖型行車影像分享平台》分享行車紀錄影片，標題是「2021.09.05西濱快速道路被砂石車逼車」，並說明：「重機上載我和懷孕三個月的老婆，依照限速騎乘被砂石車逼到內線路肩！」。《WoWtchout-地圖型行車影像分享平台》也留言：「我懇求原po一定要去檢舉」。

不過許多網友看完影像，卻反過來質疑重機騎士：「原本騎100大車靠近故意降到60幾 根本被逼活該」、「我想知道你原本車速95左右，大車來了之後降到只剩70車速的用意是什麼？」、「看起來機車騎士相當故意、看到後面來了砂石車馬上從100降速到69。西濱限速90你在內線故意減速到69？如果在高速公路已經取締了～前面並沒有需要減速的因素，跟ALITS並行、砂石車趕路中～被迫從1xx減速到60幾、看起來當然很近」。

更多網友指出：「不管任何理由大車都不應該逼車，但我也要說...何必堅持待在內車道...而且還是跟大車拚命...萬一一個閃失就是就是你和你老婆父母要白髮人送黑髮人值得嗎?」、「退一步海闊天空 讓一下 想想你後座的老婆還有小生命」、「大車一定有錯，但命是你的，不要用自己的生命捍衛，超過那台白色轎車明明可以切出去外線讓大車過，為什麼一定要卡內線，後面有車自己速度不夠讓一下應該不會怎樣吧，難道等撞到在來看要去醫院還是殯儀館嗎」。

「重機騎士也算白目，拿命跟卡車拼幹嘛！先讓他過不會死，這種速度下一點閃失，騎士必死！！」、「砂石車很離譜，但是原PO要有一個習慣，內車道有後車逼近，如果外車道車流還行時，建議還是打方向燈切外車道禮讓，機車在變換車道是很方便的，反之大型車輛不容易，沒必要讓自己處在危險中。」。