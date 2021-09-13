在美國聯準會下周召開決策會議前，美國的生產者物價指數（PPI）數據加據了市場對通膨的擔憂，此外，Delta變種病毒引發的疑慮亦帶來壓力，周一南韓KOSPI指數盤中下跌0.42%，報3,112.51點。

重量級個股漲跌互見，科技巨頭三星電子上揚0.80%，SK海力士漲0.48%，入口網站巨頭Naver和手機即時通軟體公司Kakao分別下挫0.98%和4.62%。

上周五美國勞動部公布，8月最終需求PPI月增0.7%，超出市場預期的月漲0.6%，但較7月的月漲1%放緩；與去年同期相比則大漲8.3%，超出市場預期的年增8.2%，並創下2010年11月有此紀錄以來的最大年增幅。

數據顯示，由於這場大流行病還在漫延，導致供應鏈仍然吃緊，美國高漲的通膨壓力可能還會再持續一段時間。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將於9月21、22日召開貨幣政策會議，投資人將密切關注有關於該美國央行何時啟動縮表的線索。

外資盤中賣超韓股108億韓元。

韓元目前貶值0.45%，報 1,174.4兌一美元。