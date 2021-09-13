台灣高鐵13日宣布，10月13日起每周再增開90班次，平日通勤及假日尖峰時段每小時雙向最多可達12班。如此一來高鐵每周提供899班次，已經達到疫情前每周1016班次的88％，且也不再限制座位上限，可以坐好坐滿；不過刷卡進閘門之後仍不得飲食，且仍不賣自由座。

高鐵表示10月13日再增開90班次（南下59班、北上31班）列車，每周總班次增至899班，9月15日（三）凌晨零時起開放購票。增班後平日通勤及假日尖峰時段，每小時雙向最多可發出12班次列車（南下、北上各6班），且末班車抵達終點站時間恢復至24：00前，10月13日起各車站營業時間亦恢復至晚間24：00前。

配合交通部防疫規定，目前高鐵各車次仍採全車對號座，不賣自由座，但已開放全車座位，不用再採梅花座。高鐵提醒旅客進出車站實聯制、戴口罩、量體溫。目前非付費區可於維持社交距離狀況下暫時取下口罩飲食，但若地方政府另有防疫相關規定者，從其規定。刷卡進閘門後仍禁止飲食。