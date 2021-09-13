桃園市大園軍史公園旁道路驚見天坑，深度逾8公尺，在地圳頭里長卓榮騰獲悉連忙緊急圍起戒備。(卓榮騰提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市大園軍史公園旁道路驚見天坑，深度逾8公尺，在地圳頭里長卓榮騰獲悉連忙緊急圍起戒備。(卓榮騰提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市大園軍史公園旁道路驚見天坑，深度逾8公尺，在地圳頭里長卓榮騰獲悉連忙緊急圍起戒備。(卓榮騰提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市大園軍史公園旁道路驚見天坑，深度逾8公尺，在地圳頭里長卓榮騰獲悉連忙緊急圍起戒備。(卓榮騰提供／蔡依珍桃園傳真)

璨樹颱風剛過 桃園大園台61高架橋下道路驚見深逾8公尺天坑

璨樹颱風剛過，桃園大園軍史公園旁道路13日早上10點多突然大崩塌，出現約6平方公尺的「天坑」，深度逾8公尺，在地圳頭里長卓榮騰獲悉連忙緊急圍起戒備，避免車子誤入後果不堪設想，因鄰近20公尺為台電公司施作大潭到林口的地下纜線，懷疑是潛盾機施工肇禍，目前工地主任已到場查看並派員處理中。

大園區圳頭里長卓榮騰說，台61高架橋墩PB159旁，也是圳頭軍史公園停車場入口處，13日一早10點20分出現超大坑洞，長寬達3公尺，幾乎占據整條道路，往下一探底部深度更超過8公尺以上，不但平面道路無法通行，因鄰近橋墩，更擔憂影響台61高架橋安全，除緊急圍起避免人車誤入，也通知相關單位。

卓榮騰說，因距離事發地約20公尺處正好是台電輸變電工程處北區施工處正在施作大潭至林口線地下電纜管路工程，施工從2019年11月12日至今年10月28日，都是以潛盾機在平面車道底下進行，懷疑是工程肇禍，目前工地主任已到場，將進行填補作業。