嘉義市長黃敏惠答詢表示，初步研擬以民政系統發放加碼的現金2000元。（廖素慧攝）

嘉義市政府搭配中央五倍券振興方案，將發放市民每人2000元現金，市長黃敏惠今天在市議會臨時會表示，正研議循民政系統方式發放；議長莊豐安表示，樂見其成，但市府須依程序辦理，這筆追加減預算已排入此次臨時會審議。

嘉義市議會第10屆第5次臨時會今天開議，市府編列搭配中央振興券辦理「振興消費券金加碼計畫」、「產業振興計畫」、「團體旅遊振興補助計畫」及「購物節加碼計畫」等4案，合計5億9523萬8000元追加預算送審議。市府表示，這4項計畫案希望獲得議會支持。

蔡文旭議員詢問加碼現金2000元要如何發放？需要多少成本費用？黃敏惠表示，研擬由民政系統發放，預估支出1000萬元的行政費用。

市府民政處長劉美鳳說明，初步規畫以投開票所的模式、集中於2天的時間發放，若同一戶有多人，可用委託方式由1人代表領取，行動不便或有特殊情形者可透過社會處系統協助。

市府表示，「振興消費券金加碼計畫」是加碼發放每位市民現金2000元，共約5.4億元（含1000萬元行政費）；「產業振興計」3150萬元，擬鼓勵市民在地消費滿1000元送100元，最多滿5000元送500元，非市民持500元五倍振興券實體券可兌換1000元「嘉倍金」券到200多家特約商店旅館消費。

「團體旅遊振興補助計畫」編列2078萬8000元，擬回饋國旅團體到嘉義市指定景點旅遊，且至少住宿1晚及用餐，每人每次500元，1家旅行社業者最多補助1000人次。