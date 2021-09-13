中山EMBA創業家出書《破繭而出的人生》排名NO.1。（柯宗緯攝）

12位今年剛畢業的中山大學管理學院EMBA的E22和AP108同班校友，將人生的創業、經營歷程寫成一本新書《破繭而出的人生：12位成功開啟人生之鑰的實踐家》，大獲好評，目前預購量已衝進下周金石堂暢銷書排行榜：商業企管類第一名。

中山管理學院院長黃三益指出，中山大學自1998年開辦EMBA學程，是全台首波的EMBA班，這些事業有成的精英故事不僅勵志，對於個人人生觀和商業經營也極具啟發性。

作者之一、E22班代吳俊男表示，這本《破繭而出的人生》，涵蓋內容深入，不僅探究作者的經歷與智慧，每篇還邀請一位教授進行對話。這項創舉提高了本書的可讀性與實用性。中山大學E聯會會長陳秀卿並致贈EMBA在校生350多本新書，與大家共享書中的智慧。

中山大學EMBA執行長林豪傑指出，中山EMBA是全台唯一入選英國《金融時報》全球百大EMBA排名的學校，今年更在EMBA商管聯盟高峰會競賽中勇奪兩個冠軍、一個銀獎及最佳創新獎。此外，中山與上海同濟大學合辦、目前正招收2022年春季班（第十一屆）學員的CSEMBA，更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩校管理碩士學位。

中山E22和AP108同學將本書獻給母校，讓校友對學校的愛能夠延續、廣布。他們的成功奮鬥故事，是台灣隱形冠軍的代表，也見證了台灣的經濟奇蹟。

新書發表會近日在高雄漢來大飯店舉行，會場內冠蓋雲集，包括中山管院院長黃三益、中山管院EMBA執行長林豪傑、高雄校友會理事長黃文彬、EMBA校友會會長洪誌臨、E聯會副會長雷宏毅等，以及舜倡發董事長特助朱俊德、超捷國際物流-全球物流事業部協理吳佳東、生命說健康管理副總裁吳宗欣、凱士達董事長莊朝凱、集智冷凍設備董事長龔偉宗、彬騰企業董事長吳榮富、輔英科技大學附設醫院主任秘書周上琳、鴻越資訊董事長許蕙繹、精湛光學董事長吳俊男、一品國際餐飲董事長蕭文明、達成通商董事長李益昇、瑞得林國際董事長陳冠廷等12位CEO貴賓均親自出席，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻。

另，包括中華企業倫理教育協進會理事長許士軍、財信傳媒集團董事長謝金河、中山大學校長鄭英耀、中山管院院長黃三益、全國中小企業總會榮譽理事長李成家、聯動傳媒集團董事長陳佑昌等各界權威，均一致推薦這本難得的好書。