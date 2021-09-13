趙顯宰完美演繹性格迥異的雙重角色（東森提供）

懸疑愛情韓劇《如果是她的話》由金載沅、南相美、趙顯宰主演，圍繞著1個失去記憶的女人的故事，講述女主角為了保命，求助整形外科醫生替她「變臉」，卻因手術後遺症徹底失憶，她以另1個新身分過活，在破碎的記憶中找回失去的人生。

「微笑殺手」金載沅以《一代名伎黃真伊》走紅，這次在《如果是她的話》ˊ中飾演一位整形外科醫師「韓康禹」，有著俊俏臉龐與壯碩身材，卻是個不善與人分享生活的男人，因為被前女友拋棄、背負著父母的債務、加上投入診所的鉅額資金，讓他幾乎喘不過氣，直到遇上了因整形手術失去記憶的南相美，才逐漸打開心房。戲裡金載沅是南相美的的黑騎士，不僅幫她找尋記憶，2人還同居，但私下他自律甚嚴，入行多年鮮少傳出緋聞，甚至連女經紀人到他家，也只能在門外談事情，對私生活相當低調。

南相美飾演的「池恩漢」原本是個處事穩重、個性內向的人，但整形造成失憶後，卻成了1個行事魯莽、活潑外向的傻大姐，以「申賢書」這個新身份生活。為了找尋自己的真實身分，南相美到豪宅當幫傭，雖因失憶認不得趙顯宰，卻記得他的喜好，引起管家的注意，警告她不得有非分之想，讓她懷疑自己是否當了趙顯宰的情婦才會遇險。南相美表示當初看到劇本時就被這個角色吸引，女主角為了找回記憶，加上周邊的人事物觸動她複雜的情緒轉換，彷彿演出2個角色，直呼是大挑戰。

趙顯宰當年以歌手身分出道，而後以演員身分發展至今，他從新人時期就以暖男形象受到關注，主演的《情書》、《龍八夷》等劇，累積不少海外知名度，這次在《如果是她的話》中飾演知名主播「姜燦旗」，也是南相美的老公，他將溫柔男人的性格表現得淋漓盡致，表面上看似疼老婆的他，骨子裡卻深埋恐怖思想，甚至與管家有著特殊關係，透過詭異的眼神表達角色情感，完美演繹出善惡交錯、性格迥異的雙重角色，令觀眾印象深刻。該劇13日起，每週一至週五晚間8至10點東森戲劇台播出。