桃園市平鎮區文化公園地下停車場工地在2020年5月崩塌，造成施姓女工遭活埋罹難事件，桃市府事後調查認定是設計疏失。民眾黨立委蔡壁如今日召開記者會表示，桃園市政府僅採用單一機構的鑑定並不公平，應該要再尋求另一個公正的第三方進行調查。

今日除蔡壁如外，台北市土木建築學會理事長余烈也到場出席記者會。

余烈指出，桃市府的調查報告忽略工地上方土堆高度計入，也未採算卡車重量與加速、剎車造成的衝擊，有明顯偏頗可議之處。而根據未曝光過的工地崩塌監視器畫面，明顯可以看到，營造廠疑似便宜行事，將土堆堆放過高，造成樓板坍塌意外，顯見事故調查報告也被質疑有不夠周延之處，桃園市政府應該重啟調查，以昭公信。

余烈說「報告書中對很多事情故意視而不見」，而桃市府單方決定由建築師公會鑑定也不太對，通常應該是原告與被告都同意的單位來鑑定。

余烈表示，當年台北市貓纜垮掉，台北市政府就找了土木、結構與大地三個公會做鑑定，桃市府起碼應該找土木技師公會或結構技師公會，一起跟建築師公會鑑定，比較公平。

蔡壁如指出，除了在鑑定上有爭議外，桃市府運用前瞻預算進行地下停車場的工程也應該更謹慎，在工安事故尚未釐清前就追加大量預算的作法，並不妥當。