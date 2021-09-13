花蓮縣秀林鄉公所去年9月發放鄉民每人2000元的振興消費禮金後，今年再度獲代表會支持，預計在明年初放發鄉民每人約3000至5000元不等振興禮金，復甦鄉內經濟。（資料照）

疫情重創各行各業，花蓮縣偏鄉部落經濟更是大受打擊，其中，秀林鄉先前因崇德家族群聚感染，匡列接觸者高達百人，許多部落族人被迫放無薪假或失業，沒了收入，生活陷入困境，秀林鄉公所繼去年9月發放鄉民每人2000元的振興消費禮金後，日前再度獲代表會支持，預計在明年初放發鄉民每人約3000至5000元不等振興禮金，復甦鄉內經濟。

秀林鄉共約15000人，許多人從事臨時工作，今年5月疫情爆發時，不少人被雇主要求放無薪假，工作停擺，今年6月初，更因崇德家族群聚感染，面臨失業，一直到8月底疫情趨緩，生活才逐漸恢復正常。鄉公所估計，至少有100多人受影響，「這100多人，也代表著100多個家庭」。

秀林鄉代表蔡培火日前在鄉代會上，建議鄉公所發放鄉民每人2000至5000元振興禮金的構想，獲得11名鄉代支持通過。

秀林鄉公所表示，此次振興禮金發放期程，因行政作業流程並未搭配五倍券一同發放，初步規畫在明年過年前發放，當作鄉民的「年終獎金」，金額預計落在3000至5000元之間，屆時將視實際預算，才能定案。

由於秀林鄉公所去年9月已發給每位居民2000元振興消費禮金，明年初將再度發放，發放對象恐引發爭議，鄉公所表示，目前還在進行流程，須待主計室通過才能決定發放對象，不過發放禮金的初衷，就是要振興鄉內經濟，去年沒排富，今年應該不會排富。

振興禮金是否會以禮券形式發放，鄉公所說，印刷禮券恐會造成額外費用，去年發現金，因此目前仍規畫以現金為主。