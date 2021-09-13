北韓官媒中央通信社（KCNA）宣布，他們在週末成功試射一枚新式長程巡弋飛彈。這枚飛彈射程可涵蓋日本、南韓，如北韓能將核彈頭微型化到供巡弋飛彈搭載，威脅更大。

北韓中央通信社指出，11與12日試射的飛彈在北韓領土和領海上空沿著預定的橢圓以及8字形軌跡飛行1500公里後，成功命中目標，「是具有重大意義的戰略武器」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，卡內基國際和平研究院高級研究員潘達（Ankit Panda）說：「這是北韓第一款明確設計為戰略角色的巡弋飛彈，這是常見委婉展現核武能力的作法。」

目前不清楚北韓的技術能否將核彈頭縮小到可供巡弋飛彈搭載；北韓領導人金正恩今年稍早表示，研發更小的彈頭是首要目標。

這項最新事態發展，凸顯自2019年與美國的非核談判卡關後，北韓的武器研發持續有所進展。聯合國相關制裁只禁止北韓取得彈道飛彈技術，卻不含飛行高度較低、距離較短的巡弋飛彈。

有別於彈道飛彈的火箭發動機，巡弋飛彈由噴射發動機

推進，飛行軌跡更像飛機，也會較貼近地面，更難以被偵測到；大部分巡弋飛彈非設計為搭載核彈頭，搭載核彈頭的巡弋飛彈多為美、俄、中等核武強權所有。

衛報指出，這似乎是北韓今年3月試射新型戰術短程彈道飛彈後再次飛彈試射；北韓1月在美國總統拜登就職幾小時後也曾試射一枚巡弋飛彈。

韓聯社報導，北韓領導人金正恩未現身發射現場，僅執政的勞動黨中央政治局常委兼書記朴正天、勞動黨軍需工業部副部長金正植、國防科學院黨委書記全日好到場觀摩。

法新社報導，美國軍方今天表示，北韓週末期間執行的飛彈試射，對鄰國及國際社會構成威脅。

美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發布聲明說：「此舉凸顯朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）持續醉心於發展軍事計畫，以及對鄰國和國際社會構成的威脅。」

北韓中央通信社（KCNA）指出，北韓國防科學院本月11日與12日成功地試射新研發的新型長程巡弋飛彈。飛彈在北韓領土和領海上空沿著預定的橢圓以及8字形飛行軌道飛行了7580秒，最後命中目標。

南韓梨花女子大學研究北韓議題教授朴遠建（Park Won-Gon，音譯）告訴法新社，這些飛彈「構成相當程度的威脅」。

朴遠建說：「如果北韓把核彈頭充分微型化，就能被裝上巡弋飛彈。」他並認為很可能還會有更多試射，測試各式武器系統的研發。

他表示，北韓這次試射是在回應美國和南韓上個月的聯合軍演。

美國加州蒙特瑞市密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute for International Studies）武器專家路易斯（Jeffrey Lewis）特文說，報導中的飛彈能打擊「遍及南韓和日本」境內的所有目標。

路易斯說：「就北韓而言，中程攻陸巡弋飛彈是不可小覷的能力。」