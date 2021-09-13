北農自2019年9月21日以來，已採「質譜化學快檢」檢驗進場的蔬果，20分鐘即可精確地檢驗出農藥種類及濃度。（北市市場處提供／張穎齊台北傳真）

農藥殘留量超標將影響人民健康，北市府為把關食品安全，祭出精準的檢驗法，加強溯源管控，今年8月共抽驗1025件蔬果產品，檢驗結果發現有28件不符合規定，銷毀重量高達2853公斤，不合格率2.73％，其中主要品項為青蔥及辣椒，已通知不合格的農民禁止供貨10天，若再犯最重將廢止供貨人資格。

台北農產運銷公司表示，為維護民眾食用生鮮蔬果的安全，北農自2019年9月21日以來，已採「質譜化學快檢」檢驗進場的蔬果，20分鐘即可精確地檢驗出農藥種類及濃度，這項檢驗法經「化學法」複驗後，準確率達99％；疫情期間搭配實名制，在交易前可迅速比對供應代號及身分資料，落實從通路端追蹤到產地耕種的農民，加強溯源管控。

北農指出，今年8月共計抽驗1025件蔬果產品，檢驗結果有28件不符合規定，銷毀重量計2853公斤，不合格率2.73％，其中主要品項為青蔥及辣椒，經北農追查產品來源，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、嘉義縣、苗栗縣、台中市及南投縣。

北農說明，檢驗不合格品項者，已依「臺北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第2次違規將停止供應1個月，第3次則廢止供應人資格。北市市場處與北農會持續加強檢驗違規供貨人的貨品農藥殘留，以維護市民的食品安全及健康。