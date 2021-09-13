台中市建設局強調，力求兼顧土地所有人權益及公共利益加速開闢作業。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕大力推動建設，建設局為取得地方共識，日前舉行西屯區市政路(安和路至環中路)延伸開闢工程第二次公聽會，邀集地主、民意代表及關心地方發展的民眾與會，針對安和路以東至環中路的第二標工程討論，預計採「整體規劃、分段開闢」方式辦理，力求兼顧土地所有人權益及公共利益加速開闢作業。

建設局長陳大田表示，市政路位於西屯區，是前往台中工業區通勤族重要的交通路段，每日車流量相當龐大，目前用路人多藉由台灣大道及向上路繞行至工業區，除路程較遠外，也易有塞車情形。

建設局重視民眾對於市政路打通的迫切性，積極辦理市政路(環中路至工業區一路)開闢工程，完工後可強化安和路及環中路交通功能，紓解台灣大道、朝馬路交通流量負荷，並提升協和里與龍潭里在地居民及學童通行安全，以改善整體台灣大道、市政路、公益路及向上路等主要道路交通問題。

陳大田指出，為加速開闢期程，此案採「整體規劃，分段開闢」方式，將工程分為二標，第一標為安和路以西至工業區一路，全長0.8公里；第二標由安和路以東至環中路，全長1.15公里。

其中，西屯區市政路延伸第一階段(安和路至工業區一路)開闢工程用地已於去年全數完成取得，這次接續推動市政路延伸第二期(安和路至環中路一段)開闢工程，並針對所有權人及民意代表提出的用地取得價格、預算編列、以工程方式減少拆遷等意見進行討論，將在保障所有權人權益與促進區域發展上持續努力。