不鏽鋼管/板大廠允強(2034)8月營收為16.27億元，年增59.72%，惟比7月高點18.68億元下滑約12.9%；公司期望9月出貨可以較為順暢，力拚第三季營收、獲利續優於第二季。

允強受惠漲價及需求增加，8月營收比去年同期大增近6成，前8月營收113.17億元，年增31.28%。隨著國際鎳價大漲，不鏽鋼市況熱度不減，允強目前接單暢旺，惟經常受塞港、缺櫃影響出貨。

允強外銷比重佔85%，受塞港、缺櫃影響，交期遞延，8月營收低於7月，但較去年同期大幅成長。公司希望9月可以較為順暢，讓既有訂單順利出貨且有遞延的營收回補。若出貨能如預期，允強9月營收可望回溫，由於7、8月營收都在今年相對高點，加上產品漲價，有利第三季營收、毛利率、獲利持續優於第二季。

允強先前啟動海外設廠計畫，建置土耳其廠，預計將陸續於明年起開出產能，預計2022年第一季不鏽鋼板廠投產、第二季不鏽鋼管廠投產，第三季同步正式量產，單月總產能4千噸、年產能4.8萬噸。此外，今年7月公司再買下土耳其約1.2萬坪土地，未來將建置配方管廠，預計明年第二季開始興建，2023年第三季進入量產。

允強看好土耳其廠未來貢獻，主要因土耳其大部分仰賴進口，鋼價也高於台灣，且位居歐亞交界，具地理優勢，隨著明年開始產能逐步開出，將可貢獻業績。

允強第二季營收44.3億元，毛利率提升至15.36%，營業淨利3.4億元，淨利3.07億元，每股淨利0.7元。上半年營收78.22億元，毛利率13.96%，營業淨利4.97億元，淨利5.04億元，每股淨利1.16元。