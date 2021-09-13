政府力拼疫苗覆蓋率，但許多已施打第一劑疫苗的民眾卻苦等不到第二劑。民眾黨立委蔡壁如今日於臉書發文表示，政府應先提升第二劑覆蓋率，並學習英國與病毒共存，朝「後疫情新常態社會發展」。

蔡壁如主張，疫情指揮中心指揮官應重新思考疫苗施打順序，以「極大化新冠肺炎高風險族群完整接受覆蓋率」為原則，充份利用BNT可以單一品牌使用、可以和AZ混打的特性，發揮接種的最大效益。

蔡壁如表示，世界上大部份的國家，都是從死亡風險高的高齡者和原本就有重病者開始施打，然後再依年齡順序往下打；因應Delta變種病毒威脅，更必須加快提升第二劑覆蓋率。

蔡壁如認為，未來幾個月到貨的疫苗，不論是AZ、莫德納還是BNT，都應該針對已達到該接種第二劑疫苗的、已接種過第一劑疫苗的國人優先接種，而且要捨去原來依照身份類別的第一劑施打順序，依照年齡由大而小接種，才能提高整個國家對Delta變種病毒的防護能力。

蔡壁如指出，約翰霍普金斯大學的公共健康教授Dr. Marty Makary的研究結論：已染疫者，可產生自然免疫力，不需要接種疫苗。這也就是為什麼英國在7月19日大膽採取全國一致的解封政策，全面開放疫情以來的所有戴口罩、群聚、社交距離、室內用餐集會、國內外旅遊…等等公共衛生防疫限制。

蔡壁如說，當英國社會開始朝向與病毒共存、兼顧公衛經濟的「後疫情新常態社會發展」後，英國新冠肺炎的「7天平均確診個案數」為3.7萬人、死亡人數135人(當時的新冠疫苗接種覆蓋率完成一劑約73％、完成兩劑約66％)。

蔡壁如表示，這與原先的「7天平均確診個案數」約4萬人、死亡人數約40人相較，完全解封的英國，並沒有進一步惡化。很大一部份是因為英國成功且有效的疫苗政策。