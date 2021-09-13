因應新冠肺炎疫情，為避免群聚飲食增加疾病傳播風險，台中市政府防疫優先，日前宣布台中市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動、集會活動禁止飲食等措施。勞工局除函請台中雇主團體及仲介公會，協請向移工宣導，也透過訪視輔導及假日至移工較常聚集地宣導等方式加強宣導，持續提醒移工留意並遵守相關防疫規定，共同落實防疫措施。

勞工局說，中秋節即將來臨，考量防疫優先，台中所有戶外公共場域，包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域，皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限。民眾若經勸導不聽者，將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元以下罰鍰。

針對移工宣導，勞工局除函請台中市雇主團體及仲介公會，協請雇主向所聘僱的移工宣導外，也透過訪視輔導及假日至移工較常聚集地宣導等方式持續宣導移工重視及遵守台中9月21日前禁止烤肉與集會飲食相關規定。勞工局並製作移工主要來源國(越南、印尼、菲律賓、泰國)等四國語言宣導資訊置於勞工局網站供民眾下載運用，以加強宣導禁止烤肉及用電安全等相關資訊。

勞工局長張大春提醒雇主及仲介公司應督促並告知移工留意及遵守在台生活法令資訊，呼籲移工歡度佳節同時應持續落實相關防疫措施，正確佩戴口罩及維持社交距離，避免群聚飲食。