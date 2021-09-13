LEE的生日蛋糕上有他最喜歡的漫畫《幽遊白書》主角浦飯幽助。（環球音樂提供）

環球音樂新人LEE日前27歲生日，他在IG貼出和家人慶生影片，一起慶生的哥哥因而曝光，原來是世界咖啡沖煮大賽冠軍王策，LEE笑稱哥哥的專業不容挑戰：「我懂喝不懂做，只能提供一點口味上的建議。」

LEE表示：「我哥以前在英國念書，只要我過生日、他就開學，這幾年才終於有時間一起過生日，跟家人一起比什麼都珍貴。」家中經營咖啡事業，LEE表示兄弟的生活也和咖啡密不可分，早上起床就要來一杯，而疫情期間，餐飲業影響甚鉅，「生日願望就是希望疫情能夠盡快過去。」

因為LEE熱愛漫畫《幽遊白書》，生日蛋糕上還放了他最愛的主角「浦飯幽助」，他近期埋首學習綜合格鬥，還曾被友人虧像書中反派「戶愚呂弟」。LEE表示，他學習綜合格鬥已有2年時間，剛開始只是好奇，沒想到一試之下卻欲罷不能：「格鬥可以讓我完全專注、忘記很多工作上的煩惱，甚至帶給我寫歌的靈感，覺得很神奇。」他也期許自己繼續精進，希望明年有機會參與業餘性質的比賽。

其實LEE從來沒想過要當歌手，他坦言本來一心想走幕後：「過去比較多都是當別人的樂手、編曲跟合音，還覺得自己寫歌超難聽，是為了做demo，想要幫助自己表達才學唱歌的。」但經過磨鍊，他最新創作〈Old Fashion Luv〉獲得廣大歌迷支持，他的「黑魂R＆B」調性深受歌迷喜愛，他也透露專輯已製作完成，預告年底前會有發行計畫。