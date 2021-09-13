台北城市科大今開學，啟動防疫與關懷措施，包含開學前全校預防性除菌消毒與儲備防疫物資；入宿分流不群聚且設置快篩服務站協助入宿同學免費自我篩檢、開學前兩周改為遠距上課等，校方期盼守護學生一起防疫保平安。

國內大學從今日起陸續開學，台北城市科大原訂開學後分流教學，大一新生實體上課，大二以上學生從9月13日至26日為遠距教學，但因Delta變種病毒入侵，避免密集群聚是現階段重要防疫措施，校方遵照教育部指引方針，開學日起兩周內全校均採遠距教學。

校方同時啟動防疫與關懷等各項措施，在暑假期間已完成辦公室、教室、宿舍全校環境全面清消；邀集新生導師特別電話關懷今年大一新生，協助新生選課事宜；因應疫情變化暫時全面停止社團活動及全校性大型活動，以防群聚。

校方並寄發簡訊關懷大一新生，提供心情溫度計簡式健康量表的連結網址資訊，學生做完量表後，覺得須進一步諮商協助可留聯絡資料，學校的心理師或社工師會提供深入的專業輔導。

台北城市科大校長馮美瑜表示，疫情瞬息萬變，校方隨時做滾動式修正，以保障學生們能夠安心學習，無後顧之憂。她在今天9月13日開學日，也帶領校方主管到位在校門口的關渡埔頂福德宮參拜，期盼學生在疫情期間仍能放心學習，平安渡過疫情。