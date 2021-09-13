高雄市政府觀光局與義守大學共同舉辦觀光行動論壇，邀請各界學者、專家、觀光業者蒞臨參與。（高市觀光局提供）

高雄市政府觀光局局長周玲妏，希冀藉由觀光行動論壇為後疫情時代觀光找解方。（高市觀光局提供）

高市觀光局力拚疫後觀光，以及迎接2021國慶煙火、2022台灣燈會等重大活動在高雄舉辦，近日舉辦「高雄觀光行動論壇」，除搭配實地導覽遊程，並邀請產官學者集思廣益提出建言，期待化危機為觀光發展新契機，該論壇線上加線下，破萬人參與。

觀光局長周玲妏坦言，疫後生活型態及方式改變，尤其對觀光業衝擊大，希望透過該論壇意見交流為產業找到解方，邀集各方專家、廣納雅言及意見，協助市府能更精準結合業者推動高雄觀光。

知名旅行家謝哲青就提出觀光社區化和國家公園化方向，他認為，疫情下重啟觀光旅遊業，可從社區在地的生活型態，由達人帶路、在地導遊著手，帶領旅客探索不同的亮點，盼高雄能展現更具深度的文化旅遊魅力，翻轉昔日工業城市印象。

百萬粉絲部落客尼力、茂林國家風景區管理處長柯建興、島內散步執行長邱翊、港都認識王黃祺瑋、ezfly集團董事長周育蔚等與談人，也分別提出疫後發展景區在地化深度旅遊、地方型旅遊、雲端散步服務、大自然戶外旅遊、微露營等旅遊型態。

雖然疫情重創觀光產業，但產官學界也相當看好高雄市場，認為高雄應該於疫後強化發展國際旅遊，努力成為國人出國的樞紐，透過人流、金流、商流，展現高雄的城市活力。

這場論壇9日及10日在高雄萬豪酒店舉辦「高雄觀光行動論壇」，採用符合防疫規定的線下實體參與及線上直播方式，吸引逾萬人次參與。

除論壇外，高市觀光局也特地安排行動遊程，由在地導覽達人黃祺瑋帶路穿梭老鹽埕巷弄，體驗長明生活及美食，另有手機攝影達人王小路在亞洲新灣區，教導民眾用手機拍出美照，為高雄觀光美景加分與第一線宣傳。