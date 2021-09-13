大陸海航集團破產重整方案逐漸清晰，作為海航旗下進入破產重整的上市公司ST海航，9月12日晚間公告，已確定航空主業的戰略投資者為遼寧方大集團。若投資完成，方大集團可能成為公司控股股東；同時另一重整的上市公司海航基礎設施投資集團，在機場業務板塊則將由海南省發展控股公司擔任戰略投資者，

不僅如此，兩家公司還公告第二次債權人會議將於月底召開。該會議也明確意味著，海航集團的破產重整工作已經接近尾聲，只待投票結果。

回顧從2017年底開始，海航集團陷入流動性風險，其後海航集團回歸主業，嘗試自救。但伴隨2020年突發新冠肺炎疫情，又使得ST海航經營雪上加霜，年報出現巨虧。直到2021年海航集團正式走上破產重整之路。3月13日，海南高院依法裁定受理包括海航集團在內的321家公司實質合併重整案件。並指定海航集團清算組擔任管理人。

據《證券時報》報導，今年6月，方大集團及旗下4家關聯企業出資成立海南方大航空發展有限公司，註冊資金為300億元人民幣，註冊地位於海口市。經營範圍包括公共航空運輸、自有資金投資的資產管理服務等。