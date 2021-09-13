衛生福利部桃園醫院營養科13日以秋天當季盛產白色食材如水梨、蓮藕、蓮子、白木耳等入菜，輔以中醫觀點設計6道護肺料理，讓民眾在家輕鬆做出美味護肺飲食。(蔡依珍攝)

衛生福利部桃園醫院營養科13日以秋天當季盛產白色食材如水梨、蓮藕、蓮子、白木耳等入菜，輔以中醫觀點設計6道護肺料理，讓民眾在家輕鬆做出美味護肺飲食。(蔡依珍攝)

衛生福利部桃園醫院營養科13日以秋天當季盛產白色食材如水梨、蓮藕、蓮子、白木耳等入菜，輔以中醫觀點設計6道護肺料理，讓民眾在家輕鬆做出美味護肺飲食。(蔡依珍攝)

衛生福利部桃園醫院營養科13日以秋天當季盛產白色食材如水梨、蓮藕、蓮子、白木耳等入菜，輔以中醫觀點設計6道護肺料理，讓民眾在家輕鬆做出美味護肺飲食。(蔡依珍攝)

秋天是養肺的好季節，加上近2年新冠肺炎襲捲全球，顧好肺可抵抗病毒威脅，衛生福利部桃園醫院營養科13日以秋天當季盛產食材如水梨、蓮藕、蓮子、白木耳等白色食材入菜，輔以中醫觀點設計6道護肺料理，讓民眾在家輕鬆做出美味護肺飲食。

9月7日白露過後雨水漸少，天氣乾燥晝熱夜涼，氣候多變有呼吸道疾病的人免疫力也容易下降，燥氣易傷肺，加上新冠病毒威脅，潤肺補氣成秋季養生之道。

衛生福利部桃園醫院營養師江志純表示，秋燥應選擇白色潤肺食物，而日常飲食中白色食物例如山藥、白木耳、蓮藕、蓮子、水梨、百合、洋蔥、蒜頭、豆腐、豆漿、杏仁茶等，很多都是當季且營養豐富的食材。

桃園醫院營養科特別研發6道護肺料理：山藥薏仁排骨湯、牛蒡蛤蜊雞湯、黃耆鱸魚蒸豆腐、百合蘆筍炒肉絲、梅香蓮藕片及銀耳蓮子湯，除了介紹食材特性，也有料理撇步，相關食譜全放上網，讓民眾學以致用，輕鬆在家做出美味護肺飲食。

營養師吳家瑜提醒，民眾可先檢視自己的日常飲食是否均衡健康以免事倍功半，防疫期間應以均衡飲食為原則，搭配良好的生活習慣，增加運動做一些護肺操或太極拳、健走等運動，並加強增強身體免疫力維生素B、C及D及植化素的攝取，建議可多攝取像彩虹顏色的蔬果，讓身體有更好的保護力。

秋天養肺訣竅除了攝取白色食物外，均衡飲食、規律生活作息及適當的身體活動，都是增加抵抗力、維護身體健康的不二法則。