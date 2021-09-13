因應疫情影響，為減輕職場新鮮人的經濟壓力，台中市政府社會局鼓勵弱勢青年累積資產，針對今年應屆畢業低收入戶、中低收入戶青年，只要穩定就業、開戶儲蓄，加碼相對提撥存款20％，試辦期間從10月至12月，為期3個月，最高補助6000元，15日起開放意願調查，名額75人，額滿為止。

社會局表示，凡列冊台中市低收入戶及中低收入戶25歲以下國內大專院校及研究所應屆畢業生，已成功就業且能全程配合儲蓄者，9月15日上午10時起可至網站填寫申請意願調查表。

社會局初篩後，將以電子郵件通知調查結果及申請表，接獲通知者請於10月5日前寄送申請應備文件(含申請表正本、應屆畢業證書影本、足以佐證就業相關證明影本)至社會局，並完成前測問卷調查。

經初審符合申請條件者，可依家戶財務狀況，選擇每月存款5000元、7500元或1萬元(擇一繳存金額，以不可變更為原則)，自行至任一金融機構開立零存整付儲蓄帳戶，並按月自薪資轉存至該帳戶。

社會局將依實際繳存額度相對提撥20％，分別補助1000元、1500元或2000元，試辦期間自10月至12月止，預計最高可以累積存款3萬6000元，補助款項將由申請者於年底檢具請款資料後一次撥付於指定郵局帳戶。

社會局將透過前後測問卷調查持續修正，提供符合青年學子需求的延續型方案，市府感謝網銀社會福利基金會捐助45萬元，提供高額相對提撥金，鼓勵弱勢家戶青年學子穩定就業，累積資產。