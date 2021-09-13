賈靜雯親自走訪擁有2位自閉兒的孫爸爸家庭。（愛最大提供）

金鐘視后賈靜雯應愛最大慈善光協會之邀，為天使心家族基金會的「愛奇兒家庭救助計畫」發聲，她親自走訪擁有2位自閉兒的孫爸爸家庭，將心比心地傾聽，更進一步得知愛奇兒家庭面臨的窘迫，需要社會大眾給予關懷，賈靜雯表示：「你可能不知道，根據衛福部統計，全台約有高達81萬個愛奇兒（身心障礙者）的家庭。」

探訪愛奇兒家庭，賈靜雯頗有感觸，愛奇兒的父母需要用100倍的力氣，才能守護自己的孩子。「照顧的壓力和社會的接納不足，讓愛奇兒父母有很多無奈，需要被支持和同理心對待，希望透過努力，讓大家了解愛奇兒家庭、知道一群需要被暸解的父母。」她並表示搭乘交通工具時小孩很吵，「他們也是百般不願意的。」提及看過國外影片，有人就發棒棒糖陪著愛奇兒玩，「那是同理的表現，讓愛奇兒的父母暫時卸下重擔、不寂寞。」賈靜雯表示身邊也有1、2個這樣的家庭，雖然小孩不像愛奇兒那麼明顯，「但他們停不下來，就會讓父母無法喘息，是人都需要喘口氣歇息！」

並稱除了健全的機構和單位給予協助外，我們所能做的只能給予關懷，而實際上他們是24小時要面對自己的孩子，「老實說我很心疼，我們需要給他們一些力量，讓他們得以轉化成愛，繼續源源不絕地給到小孩。」被問到是否會擔心，賈靜雯吐露智慧：「與其說擔心，不如化成一種力量，讓擔心變成實際的關心，幫助到慈善機構，也讓社會上多些同理的眼光，讓愛奇兒父母的重擔減輕，能夠繼續往前走！」

本身有3個女兒的賈靜雯，被問到是否會擔心孩子的未來？她侃侃而談指出，只要是父母都會擔心自己的孩子，她一笑自認：「尤其，我是比較操心型的母親。」表示是跟著孩子成長而成長，「擔心不能解決一切事情，只是徒增自己煩惱，倒不如學著放鬆，陪孩子面對人生起伏。」她舉例女兒有讓她擔心，「她從小碰撞很多，個性是先做了再說，東西拿起來就先放嘴巴，我真的神經會很緊蹦。」後來賈靜雯發現與其擔心，女兒還是會碰撞，「不如先跟她講完，只要評估沒有危險，就試著放手，不要保護得太好。」媽媽賈靜雯得到的的收獲是，「從她身上看到我在緊張，孩子總會想探索這個世界，就陪著她，就算受傷了，我在旁邊就好。」

忙碌於工作和家庭之間的賈靜雯，被問到如何喘息、紓壓？她笑答「我出來工作也是一種放鬆」，表示自己跟孩子相處很緊密，有時關係比較緊張時，「工作也是透氣」，又分享：「我學到一點，就是跟小孩相處不能只要求，而是要換位思考跟她們一起玩。」日前三級警戒，賈靜雯發明很多遊戲，有做給寵物的樂高樂園，並配合轉換成兒童的語言跟著她們思考。但她也不忘求取平衡點，「換作我要放鬆時，會毫不保留，例如，這1小時我要做運動，她們要不加入，要不就在旁邊吵吵鬧鬧，我當作是修煉。」她認為邊玩邊生活很重要，「起碼我還能做到自己的事情，把運動做好」。

提到疫情間很多父母都瀕臨崩潰邊緣，賈靜雯說自已也不例外，家裡小的2個女兒，一早就迫不急待換上公主裝，「一大早拿我的化妝品塗滿臉， 眼影、耳環、貼紙、亮片，全部都打扮好，但我就很崩潰，唇膏斷一半、腮紅挖一坨。」讓她又好氣又好笑的是，女兒擦口紅到後來還會叫她幫忙把多出來的擦掉，「把我當現成的化妝師是吧」，疫情期間每天在崩潰中幫女兒卸妝甦醒，賈靜雯笑說：「還好我的職業是演員，化妝、卸妝、打扮對我來講算滿輕鬆的。」也開心女生就是愛漂亮，「不會打打鬧鬧，就是愛角色扮演，這是生女兒可愛的地方。」

聽完孫家的故事，尤其是極重度自閉症和全面性發展遲緩的二兒子「曼波」，因走丟有過3次正式報警的紀錄，賈靜雯最後問是否想過如果有一天我們都不在時，會不會操心家中的小孩？孫太太說：「這應該是所有家長都會擔心的事情，我們所能做的，就是在還能把握的時間裡，趕快訓練他們。」賈靜雯感性表示：「有的家庭幸運地書寫幸福，有的家庭的傷，卻深入骨髓。希望透過「愛奇兒家庭救助計畫」，用愛和鼓勵，陪伴愛奇兒家庭走過生命中的困境！」她呼籲：「每一份力量都是對愛奇兒的家，最有力的支持！」