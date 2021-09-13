俗話說，知多世事胸襟闊，閱盡人情眼界寬，搜狐網命理專欄分析，生肖屬馬、牛、龍為人最有胸襟，他們擁有豐富的人生經驗，對人對事很有包容心，舉手投足都透露超乎常人的氣魄，是氣度不凡的厲害人物。

▍1.生肖馬

馬年出生的人很有胸襟與氣度，從平時與人交際的過程中就能看得出來，他們的個性理性踏實，待人寬容有禮，非常注重自己的修養，給人親切自在的感覺，加上非常有包容心，從來不會在小事上斤斤計較，也不屑與人爭輸贏，在他們看來，為人應該謙遜，能讓則讓，當經歷越多，看待事情的角度自然更開放，由此可知，他們是人生經驗相當豐富的人。

▍2.生肖牛

牛年出生的人天生大方有風度，在忍耐力方面，他們若自稱第二，就沒人敢稱第一，他們有著異於常人的包容心，對於生活中遇到的壓力，他們都能坦然接受，即使面對挫折，他們也能在短時間內調整好自己的心態。對他們來說，既然是逃避不了的問題，埋怨也沒用，還不如自我調整，換個角度去看待，反而能以高效率解決難題。雖然屬牛的人看似默默無聞，只會埋頭做事，但實際上他們氣度非凡，沉穩的做事態度勢必能讓他們成就驚人的事業。

▍3.生肖龍

龍年出生的人聰明絕頂，思維細膩靈活，內斂的心思有時讓人難以琢磨。他們雖然看似漫不經心，但是實際上卻有著自己的算盤，他們做事情很有目標與方向，也清楚自己的定位，不用旁人提點，他們也知道自己什麼時候該做什麼事。他們在小事上能沉得住氣，也能在大事上擔起責任，有著很強的包容心和忍耐力，舉手投足間都透露出異於常人的氣魄，最終能成就大事。