新北市某幼兒園群聚案，昨日再新增2名確診者，分別為幼兒園幼兒的爺爺，及幼兒媽媽板橋職場接觸者。富邦證券桃園分公司稍早公告指出，因發生同仁確診案例，即日起至9月24日，對外暫停營業。

富邦證券今（13）日於官方網站貼出公告表示，公司內部發生同仁確診，營業處已於昨日傍晚完成清潔消毒作業，該名同仁為內勤同仁，並無直接面對客戶為確保同仁及客戶健康，分公司平日也落實遵循公司各項防疫規定，但為確保同仁及客戶健康安全，自即日起至9月24日止，暫停對外營業，這段期間將由永和分公司處理相關交易業務。

富邦證券桃園分公司今貼出公告表示，內勤員工確診，即日起暫停營業至24日。（圖／翻攝自官方網站）

不過，疫情指揮中心昨日才公布2名本土病例，皆是新北某幼兒園相關案例，其中一例來自一名幼兒媽媽板橋職場男性接觸者，桃園市長鄭文燦表示，確診男子家住大溪，同住的太太，經PCR採檢為陽性，令外界擔憂幼兒園群聚案恐再擴大。

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