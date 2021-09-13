1名男網友的鄰居是名單親媽媽，日前對方向他借扳手，說是要組裝孩子的床，不過對方之後又說看不懂說明書，他於是在下班後好心地到對方家中幫忙，事後將此事PO在臉書，其他網友笑說「2人有滾看看床耐重耐用嗎？」他則回覆「別把劇情想得令人羨慕」，還說「那天我們兩個都流很多汗」，引起老司機們的無限猜想。

該名男網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他的1名鄰居是位單親媽媽，日前對方說想要自行組裝小孩的床，因此向他借梅花扳手，之後某天他再遇到對方，對方卻說看不懂說明書仍未完成，他好心之下請對方回家拍下說明書傳給他看，他看完後就決定下班後帶電動扳手跟套筒去對方家中幫忙。

男子鄰居是名單親媽媽，日前對方向他借扳手要組裝床，他深夜下班後到對方家中幫忙，還說流很多汗，引起網友們的無限遐想。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該男網友說，當晚他去該名單親媽媽家中，對方穿得很簡單，對方一下拿工具一下遞飲料，最後他2小時內組裝完畢，再凌晨1點多離開家中；而有其他網友留言問說「有2個人一起躺著滾看看這床耐重耐用嗎？」，他則回覆說「我60歲了，別把劇情想得令人羨慕」，之後又說「那天我們兩個都流很多汗」，並補充「怎麼好像有點怪怪的」。

有網友問「有2個人一起躺著滾看看這床耐重耐用嗎？」，他則回覆「別把劇情想得令人羨慕」，之後又說「那天我們兩個都流很多汗」，並補充「怎麼好像有點怪怪的」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

有網友問「有2個人一起躺著滾看看這床耐重耐用嗎？」，他則回覆「別把劇情想得令人羨慕」，之後又說「那天我們兩個都流很多汗」，並補充「怎麼好像有點怪怪的」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

不少網友也笑說，「為什麼要跳過重點不說」、「重點：我動手但她也沒閒著、穿著很簡單、兩小時完畢走人」、「我家剛好也有張床需要幫忙一下，這之外可以順便幫忙測個床墊舒適度嗎」。