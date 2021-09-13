美而快（5321）8月合併營收為新台幣2.42億元，在網紅流量變現商業模式的效益發酵，及8月防疫解封電商流行服飾業績回溫，帶動8月較去年同期成長23.8％，再創單月歷史新高表現，累計1～8月合併營收18.09億元，年成長34.2％。

美而快旗下品牌「快時尚」的風格，以上班族、學生或全職主婦等群體為主要消費群，8月台灣防疫警戒調降為二級，戶外活動限制放寬，全台觀光景點人潮回流，間接帶動流行服飾商機回溫，電商事業單月營收1.91億元，較上月成長12.8％，電商事業及整體營收皆創下歷史新高，電商營運表現持續維持高檔。

美而快進一步表示，近兩年受新冠肺炎的影響，消費者的消費模式已然改變，在未來，線上購物的消費習慣將成為常態。身為電商女裝市場的領導者，在電商市場競爭激烈的情勢下，美而快善用網紅的自身魅力及帶貨能力，並透過直播互動獲得第一手的消費者意見反饋，藉由資料蒐集與數據分析達到「精準行銷」，創造更高的投資回報率。

在穩固電商女裝市場之餘，美而快亦積極向外拓展非服飾類的商品，如彩妝、保健食品等生活美學商品。除了透過「網路直播」的行銷模式，美而快亦透過一頁式廣告的行銷方式，針對單一的服飾單品、生活美學商品、健康食品等商品的販售。一頁式廣告主題明確、訊息集中、瀏覽動線明確，引導消費者一路從活動主題、瞭解商品特色，並且直接到結帳，提升消費者下單量。

展望下半年，美而快持續整合服飾、直播平台、電子金融等電商資源，旗下品牌資源共享，並積極尋求更多跨業種拓展電商市場的機會，創造更多的效益。