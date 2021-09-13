英國駿懋銀行（Lloyds Bank）周一公布調查指出，儘管脫歐後面臨監管規範不確定的情況，但在銀行業者眼中，倫敦仍是全球領先金融中心。

英國自去年12月完全脫離歐盟，這使英國數以千計的工作職缺和每日數十億歐元的交易也轉至歐洲大陸，一度使這個金融重鎮前景蒙塵。

但根據駿懋銀行針對金融企業的年度信心調查報告顯示，受訪的逾100家銀行、資產管理公司與保險業者中，逾三分之二認為倫敦仍在頂尖金融中心的位置。

該調查指出，「倫敦的地位雖因脫歐而受到打擊，但仍然是全球領先的金融中心之一。」