東卯山一帶林農通報有黑熊侵入其租地食用甜柿，經現勘後發現新鮮黑熊排遺，照片中鋸子為比例尺。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林區管理處接獲通報谷關中橫上線無人工棚有明顯的熊腳印。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

台中谷關沿線生產甜柿有甜柿界LV之稱，產季為每年9至11月，東卯山林農日前通報有黑熊入侵果園偷吃甜柿，為避免黑熊誤中防治獸害用陷阱，東勢林區管理處立即啟動「黑熊沒柿－甜柿季租地加強宣導專案」，立即架設紅外線自動相機監測並評估架設防熊用電牧柵欄。

今年8月，東勢林區管理處陸續接到谷關地區有黑熊活動的通報，除了在中橫公路偏遠處無人的工棚發現黑熊腳印，位於東卯溪的長期自動相機監測點位也有拍到黑熊影像，當地林農表示，8月初確有目擊黑熊活動，該林農在8月31日晚間再度通報東勢林管處有熊出沒，疑似入侵他的農地食用甜柿。

東勢林區管理處在9月1日立即派員前往現場勘查，確認租地周遭有許多大型獸徑，圍網外不遠處發現有新鮮黑熊排遺，已立即架設紅外線自動相機監測並評估架設防熊用電牧柵欄，截至目前為止，該租地通報後迄今未再有黑熊通報事件。

東勢林區管理處表示，今年甜柿季到來不敢大意，除了已經在各黑熊活動熱區的租地評估架設防熊用電牧柵欄外，也特別啟動「黑熊沒柿－甜柿季租地加強宣導專案」，即日起加強台中市和平區黑熊活動熱區內種植果樹之租地宣導，請林農如有防治野生動物危害需求，不要私自於租地及周遭架設陷阱、山豬吊，應先通報東勢林區管理處並使用改良式獵具防治山豬、 獼猴，避免誤傷黑熊。

東勢林區管理處再度呼籲農民，在山區果園內外不要放置飼料、食物或亂丟棄果，避免吸引黑熊靠近；如果有發現黑熊活動蹤跡、危害農作或受傷情形，應第一時間通報東勢林管處(04-25150855或撥打台中市1999專線)，發現黑熊需救傷也不用擔心受罰，第一時間通報還會有救傷通報金。

另外東勢林區管理處更與特生中心、台中市政府農業局及台中市野生動物保育學會等中部動物救傷機關組成秋節應變小組，備妥各項器材以防不時之需。