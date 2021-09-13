泰國清邁一處偏遠村莊，一名1歲女童吉娜，5日在自家屋外玩耍時突然失蹤，警方獲報後立刻展開大規模搜索，3天後總算在森林深處找到虛弱的女童，並逮捕44歲的緬甸工人。不過最讓眾人震驚的是，對方竟是要將女童當作祭品獻給山林鬼魂。

根據《鏡報》報導，5日當天，吉娜在家門口玩耍，母親當時正在煮飯，父親則前往離家2、3公里遠的垃圾場，沒想到母親煮完飯後發現女兒不見了，著急地四處尋找卻一無所獲，後來得知有人看見吉娜離家的身影。

當地警方獲報後立刻派出大批人力、警犬和直升機，進行地毯式搜索。女童父親一名來自緬甸的44歲友人席由（Siew），則在吉娜失蹤隔天，便上門坦承綁架了孩子，經過警方數小時的偵訊後，席由才鬆口將吉娜獨留在距離家中約3公里的森林山洞，「山林鬼魂叫我去找一個孩子來獻祭，所以我抱著吉娜，將她留在山洞前，我沒有殺她」。

警方得知後立即依照席由所述，動員200多名警力前往遺棄的地點尋找，8日總算在一處洞穴旁的小木屋發現吉娜的身影，雖然她全身被蚊蟲叮咬、身體虛弱，但是精神狀態正常，獲救當下還朝著搜救隊員露出微笑。事後，吉娜被送往醫院接受進一步檢查。

警方表示，席由起初不太配合調查，且因吸毒導致精神狀態不佳，目前已將其拘留，釐清事件經過，以及是否有其他共犯。

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