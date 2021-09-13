變性格鬥拳手麥拉弗林(Alana McLaughlin)做到了！她以「男人的身體」站上格鬥擂台，戰勝她的首位女對手普羅沃斯(Celine Provost)。普羅沃斯是天生的女人，她支持到第2回合，帶入地板扭打一陣之後，遭到麥拉弗林從後方壓制，接著以背後勒頸（裸絞）迫她投降。

Alana McLaughlin🇺🇸 sale victoriosa en su debut profesional ganando la pelea contra Celine Provost por sumisión en el minuto 3:32 del segundo round👊🏼🔥#CombateGlobal #MuchaMásAcción pic.twitter.com/omJXjtkSho — Combate Global (@combateglobal) September 11 2021

麥拉弗林賽後表示，她並沒有仗著生理優勢欺負對手，因為她自己的臉上也挨了不少拳頭，「我要接下福克斯(Fallon Fox)的棒子，很希望未來有更多像我一樣的人加入。」未來有更多的變性拳手加入固然可視為性別平權的一大步，但對於女拳手來說就是更強更多的對手來搶飯吃。

已經退役的福克斯是首位在格鬥擂台合法揍扁女人的變性拳手，遭致許多非議。有些女拳手相當強悍，即使對手曾經是男人，她們也不介意，像是這位普羅沃斯就積極進攻毫不畏懼。

然而也有女拳手大罵不公平，首屆UFC女子冠軍龍達魯西(Ronda Rousey)曾在《紐約郵報》批評福克斯說：「你是男人耶！你的骨架還是男人的骨架，我不管你是不是切掉了，但你不可以跟我們打。」

格鬥界有名的UFC聯盟對於變性人並不友善，老總懷特(Dana White)輕蔑地說：「(福克斯)他從男人變成女人，然後專挑那些戰績不好的女人下手。」麥拉弗林參加的是Combate Global聯盟的比賽，福克斯也親自來現場觀戰。

麥拉弗林今年38歲，美媒報導他曾在美國陸軍特種部隊服役，2010年進行變性，去年才開始練習格鬥，並在荷爾蒙檢測過關後取得女子比賽執照。她賽後穿的T恤上頭寫著：「停止跨性別滅絕。」