50多歲的陳姓男子前晚獨自在家胸悶不舒服，求助無門下，獨自走進鄰近的八德警分局廣興派出所求救，撿回一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

50多歲的陳姓男子前晚獨自在家胸悶不舒服，求助無門下，獨自走進鄰近的八德警分局廣興派出所求救，撿回一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

50多歲的陳姓男子前晚獨自在家胸悶不舒服，求助無門下，獨自走進鄰近的八德警分局廣興派出所求救，撿回一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

50多歲的陳姓男子前晚獨自在家胸悶不舒服，求助無門下，獨自走進鄰近的八德警分局廣興派出所，向值班員警求救，員警不敢大意，立即通知消防隊協助，所幸陳男就醫後並無大礙，家屬獲悉非常感謝警方協助。

廣興派出所巡佐劉嘉億、警員張博清前晚22時許，在所內服勤時，有一名住在附近年約50多歲的陳姓男子徒步至派出所求助，直說自己心臟胸悶需要協助，因當下家中只剩他獨自在家，不知如何是好，只好徒步走到鄰近的派出所求救。

2警見陳男捂著胸口，表情痛苦、身體很不舒服，不敢大意深怕有意外發生，立即通知消防隊到場協助，消防隊員到場初步檢視後，立即將陳男緊急護送至桃園醫院，員警也緊急聯繫上陳男家屬到場關心，所幸經醫療後並無大礙，半夜已從醫院返家，男子和家屬都很感謝警方積極協助。

八德警分局呼籲，民眾平時請多留意身體狀況，隨時自我檢查，適時告訴親友近期身體狀況，若發現身體出現異常狀況請盡速就醫，遇突發緊急狀況可撥打119或110，警消同仁會立即到場協助。