白冰冰在抖音直播。（摘自抖音）

消費生態正快速改變，不少藝人投入直播市場，趕上潮流的白冰冰，12日晚第一次在她的臉書做商品直播，成績斐然，連她自己也嚇到。她學習購物台的買5送1方式，因產品好還有折扣誘因，「早期在《冰冰好料理》節目只要說什麼好吃的都賣得超好，當然自己也是美食的愛好者啦」。

白冰冰表示，隨著時代不同，每個人的消費習慣也改變，剛開始她還不知道「＋1、＋5」怎麼算，後來問了經紀人好友陳孝志，才知道原來現在都是這樣買東西，結果買5送1的粉絲比買1盒的人還多。昨晚結束直播後，又增加了好多私訊詢問購買方式，短短1小時內已有近百盒的成績。

她近期也在大陸抖音帶貨，人氣頗旺，還有廠商邀她到當地直播帶貨，但因疫情關係沒去，「大陸人口多，聽大陸的藝人朋友說，抖音帶貨比台灣速度要快100倍，分秒下單很快，跟我以前賣產品不同，剛好我可以先在台灣用臉書直播學習，好友陳孝志馬上教我，並找年輕外景主持人吳沐玹在旁邊喊多少人＋1，沒想到短短1小時一直喊＋1，差點措手不及」。

白冰冰說，這次願意接這個直播帶貨，主要是親身感受到納豆的好處，她曾居住日本多年，知道日本人對納豆的推崇，日本的長崎被稱為長壽村，主要原因與人們的居住環境及食物、生活方式都有極大關聯，「日本老人喜食納豆，因為納豆有很多好處，與我們的健康息息相關」。

她提到，尤其現在疫情期間，大家討論的重點是打哪一種疫苗或要不要打疫苗，有些人怕有猝死的風險，其實最重要的還是增強自己的免疫力，所以她推薦「納豆王」是有原因的，也希望之後有好的產品可以繼續分享給大家，「所謂健康不打折，希望大家能平安健康，錢買不到健康，健康永遠是第一」。