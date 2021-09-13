體壇又有吸睛新嬌點，英國華裔18歲小將拉杜卡努(Emma Raducanu)，今年在美國網球公開賽拿下女單冠軍，不但精彩表現讓人驚艷，且嬌俏可愛模樣跟知名歌手楊丞琳有些神似，因此被網友稱為「英國楊丞琳」，賽後拉杜卡努特地錄了一段影片，驚喜開口說中文，感謝球迷支持。

網壇新秀拉杜卡努不僅球技受到肯定，亮麗外型也引發話題，球迷、粉絲遍及全球，而由於母親是瀋陽人，因此拉杜卡努會說中文，賽後她特地錄製了短片，用中文跟球迷問好：「我想說謝謝，我希望你喜歡看我的網球，我現在特別特別開心，我們贏了，再見，我愛你！」，標準而流暢的中文發音，讓網友們大感驚喜。

英國《衛報》7月時刊登了一篇關於拉杜卡努的報導，好奇這位網球新星下了球場後的生活，她在一場有趣的快問快答中，其中一題被問到「什麼事情是妳罪惡的快感？」拉杜卡努回答：「看台灣電視節目」，答案相當新奇。

18歲的拉杜卡努擁有優秀的體育能力，她不只擅長打網球，也打高爾夫、桌球、騎馬、玩卡丁車，堪稱運動全才，據悉，新冠肺炎爆發前，她每年都會陪媽媽回到瀋陽，並到一家職業桌球俱樂部進行訓練。