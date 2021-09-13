清水有養豬場業者改用豆渣餵豬，被誤認為是廚餘。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

農委會自9月1日至30日禁止養豬戶使用廚餘餵豬，以防杜非洲豬瘟，有民眾檢舉台中清水一處養豬場違法使用廚餘飼養豬隻。台中市農業局獲報昨漏夜稽查，發現業者已改用豆渣飼養，因仍依合約到餐廳收廚餘掩埋，而引發附近居民誤會，並非違法。

民眾向媒體投訴，台中市清水區高美路一處養豬場，為了節省飼料成本，每天清晨5、6點及晚上8點皆煮食廚餘，造成嚴重空汙。農業局接獲通報昨晚8點漏夜前往養豬場稽查，並未發現廚餘，業者已改用豆渣飼養豬隻。

農業局表示，因業者與餐廳業者訂有契約，加上農委會提供運費補助，因此，9月起仍每天依約到餐廳收取廚餘，並將廚餘載送到沙鹿掩埋場掩埋，因沙鹿掩埋場沒有清洗設備，業者將廚餘桶載回養豬場清洗，並未違規。

業者指出，該養豬場是合格的廚餘登記場，之前採用廚餘餵食豬隻，每天有5輛貨車運送廚餘，每日使用廚餘約12噸，現在扣除清潔隊提供的廚餘，每天仍要將約5噸的廚餘載送至掩埋場，因禁用廚餘養豬，他改用豆渣、玉米等蒸煮餵食豬隻，並未違法。

他強調，自己飼養豬隻高達3000頭，只要感染非洲豬瘟，全部財產就化為烏有，絕不會違法使用廚餘，因養豬場難免有味道，附近居民一再檢舉，但每次檢測皆符合國家標準，他也很無奈。