Apple將舉行產品發布會，根據天風國際所發布的分析師郭明錤最新研究報告指出，iPhone 13平均售價將提升，則因缺料故第四季出貨量可能有潛在下修風險。不過，此下修幅度對iPhone 13出貨量影響有限，相信iPhone 13今年出貨量將較去年同期的iPhone 12成長10％以上。

報告預測iPhone 13的ASP（平均售價）可能會因平均容量更大而提升，iPhone 13 Pro與13 Pro Max的容量選項為128GB、256GB、512GB與1TB，iPhone 13與13 mini的容量選項為128GB、256GB與512GB。

另外，Apple Watch 7組裝的量產時程略為延後至9月下旬，但並不會影響發佈時程。Apple Watch 7的主要組裝廠商立訊目前正在積極複製產線，並預計在9月底所有產線開始大量生產，故Apple Watch 7的供貨自10月中下旬後將會有比較明顯的改善。