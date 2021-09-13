北市鍾姓民眾今年5月14日，在疫情升溫時，傳LINE給張姓男子，再轉傳到社群網站，內容是「有化學兵進行全面消毒，請大家外食要小心謹慎！」被控違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治紓困振興特別條例》，但兩人均辯稱，漂白水本來就有毒性，提醒親友注意，檢察官認為，沒有散播不實訊息犯意，予以不起訴。

鍾姓民眾傳訊「今天晚上務必將家中門窗關緊，尤其是陽台的門窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎，不要買路邊攤或是對面馬路，開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知道該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎」。

鍾傳送給張男，而張男半小時後即貼在臉書，被控散播不實訊息，但鍾、張鈞辯稱，漂白水經稀釋或化學兵所使用的藥品均有毒性，民眾本來就應該注意自己在外飲食安全，所以提醒親友留意，並無傳送不實訊息。

處分書指出，今年5月19日進入三級警戒，訊息提到的「化學兵」或各級政府、餐廳均甚重是環境清潔、消毒，這是眾所周知，況且消毒水毒性輕微，若沾到食物，是否適合民眾食用仍有疑慮，提醒親友注意在外飲食安全，難以認定鍾、張有散播不實訊息的犯意。