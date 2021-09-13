藝人李炳輝當年以一曲《流浪到淡水》走紅，先前受到疫情影響，只能靠接零星商演度日，演出機會銳減的他，幾乎處於零收入的狀態，隨著疫情解封，日前被民眾直擊現身菜市場賣唱，更不忘戴好口罩做好防疫措施，不過看著他拖著年邁身軀演唱，讓所有人看得格外不捨。

根據《ETtoday》報導，李炳輝隨著疫情微解封，日前重返菜市場賣唱，只見演出配備相當簡單，只有2張板凳和音響，上面看板寫著「李炳輝流浪到淡水，謝謝請打賞」，眼見他拖著年邁瘦小身軀獻唱，讓不少路人掏錢為他打氣，對此，老婆許雅惠表示雖然有街頭藝人執照，但很難抽到位置，沒抽到只能去菜市場賣唱賺錢，不禁感概：「一個早上才4、500塊，要做什麼啦？有時候沒有生意也只有3、400百塊」，語氣充滿無奈。

許雅惠表示除了2年沒有演出之外，今年好不容易接到工作，卻因為宣布三級警戒全面停擺，由於這段時間沒有收入，都是靠著善心人士送的物資過活，更無奈表示殘障補助很早就取消，至於紓困金本來6000塊發四個月，但政府來函表示夫妻倆可以自立謀生發唱片，要求他們退回去，如今兩項補助全都取消，忍不住嘆氣：「好可憐。」

此外曾有直播主找他跨刀拍MV，不過傳出他不想嘗試時下流行的直播，只希望能好好唱歌，便以「身體不適」為由拒絕，對於李炳輝的堅持，妻子許雅惠表示只能給予尊重，不便對此多說什麼。