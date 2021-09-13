每一種職業都有辛苦和不容易的地方，並期待旁人能夠給予理解。國外一名擁有5年資歷的空服員，近日列出了她和同事最希望乘客不要在飛機上做的事情，其中最討厭的就是有人用手指戳他們，另外她也呼籲乘客不要把不滿發洩在空服員身上，因為他們都只是努力工作的員工而已。

根據《Insider》報導，擁有5年空服員經歷的卡蘿琳（Caroline Mercedes）近日接受採訪時，列出了幾項她和同事希望乘客不要在飛機上做的事情，包含：在登機口忽視他們、脫鞋到處走動、戴著耳機和他們講話、把音樂或影片音量開得很大聲、對「戴口罩」這件事討價還價、供餐時叫醒隔壁的乘客、一起飛或降落前就跑去上廁所等。

其中空服員一致最討厭的行為就是「用手指戳他們」，卡蘿琳建議乘客可以改用呼喚、呼叫鈴或是舉手等方法，而不要有肢體碰觸；不過如果手邊有垃圾想丟的話，也別急著按呼叫鈴或呼喊空服員，因為他們當下可能沒有戴手套或攜帶垃圾袋，如果遇到這種狀況，乘客可以先把座椅後方的嘔吐袋當作個人垃圾袋，等到下飛機時再綁好交給空服員。

另外卡蘿琳也請有帶小孩上機的乘客，一定要照顧好自己的孩子，不要把空服員當成保母；如果乘客有不滿的情緒，也不要發洩在空服員身上，卡蘿琳直言，空服員都只是努力完成工作的員工，雖然會盡力滿足乘客需求，但很多時候沒辦法無限上綱，最後她強調：「空服員也是人，今年對每個人來說都很困難，我們也是」。