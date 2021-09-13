新北文化局與羅嘉翎跨界合作推出新北兒藝節數位紀念品。（新北市文化局提供）

新北市兒童藝術節今年全面轉型線上舉辦，首度以科技藝術為主軸，推出多項線上體驗活動，新北兒藝節也領先嘗試成為全台第一使用NFT（新形態數位資產）公部門，與東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎合作，發行限量30枚、具收藏價值限量NFT數位藝術紀念品。只要參與線上「歡樂大遊行」及「怪獸奇幻草原」就有機會獲得。

新北市文化局表示，為讓大小朋友體驗最新的數位藝術互動，特別發行3款新北市兒藝節專屬怪獸NFT數位藝術紀念品，限量30枚，包含把兒藝節搶手的明星小怪獸與全運會跆拳道選手羅嘉翎配對推出NFT，還有與圖文作家BLUE流合作繪製的主題插畫NFT，只要參與新北兒藝節線上「歡樂大遊行」及「怪獸奇幻草原」活動，就有機會收藏這獨一無二的NFT數位藝術。

文化局指出，NFT是透過區塊鏈技術，將藝術作品儲存在區塊鏈中，並標註獨一無二、不可竄改的數位辨識碼，保證作品的獨特性，使作品更具收藏價值，因此NFT對數位藝術市場產生極大的變革，不僅國際拍賣龍頭之一的佳士得開設NFT加密藝術的拍賣專場，全球許多知名的藝術創作者、企業家或是歌手等紛紛發行專屬NFT作品，近期如蔡國強、王家衛等皆開始發行NFT作品。

新北市兒藝節也藉此趨勢推出NFT數位藝術紀念品，希望以兒藝節品牌當領頭，擴散更多藝文活動使用，突破藝術表現的限制，為未來新藝術創造更多可能。