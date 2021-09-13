內勤確診，富邦證券桃園分公司停業至24日。(蔡依珍攝)

內勤確診，富邦證券桃園分公司停業至24日。(蔡依珍攝)

內勤確診，富邦證券桃園分公司停業至24日。(蔡依珍攝)

內勤確診，富邦證券桃園分公司停業至24日。(蔡依珍攝)

內勤確診，富邦證券桃園分公司停業至24日。(蔡依珍攝)

新北市幼兒園衍生桃園一對夫妻染疫，其中妻子13日公告，其工作的富邦證券桃園分公司12日傍晚獲悉即完成清消，並貼出公告強調她是內勤同仁，並無直接面對客戶，該分公司也暫停營業至24日，確保同仁和客戶健康，有需要的客戶可至中壢分公司臨櫃服務。

桃園一對居住在大溪的夫妻，因丈夫（案16197）和新北幼兒園確診幼童母親同在新北板橋某職場工作而確診，衛生局匡列同住家人發現妻子也是陽性反應，將列入13日個案16199。

妻子服務的富邦證券桃園分公司，13日也暫停營業，並在現場和公司官網發出公告，指出桃園分公司因發生同仁確診案例，營業處所已在12日傍晚完成清消作業，強調確診同仁為內勤，並無直接面對客戶，且為確保同仁及客戶健康，全體同仁平日都有落實遵循公司各項防疫規定。

富邦證券指出，為確保同仁及客戶健康安全，即日起至9月24日止，桃園分公司暫停對外營業，此段期間將由永和分公司處理相關交易業務，線上平台也提供24小時不打烊的交易、申請、變更等各項服務，若仍有臨櫃緊急需求，可至鄰近的中壢分公司辦理（地址：桃園市中壢區慈惠三街162號）。

附近店家獲悉有確診者都表示不知情，小吃店坦言會擔心，強調都有落實防疫，應該不會有問題，但仍擔心相關足跡恐讓生意再添變數。