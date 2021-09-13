新北市私立辭修高中近期又爆出學校在11日給學生喝過期鋁箔裝奶茶，且不少學生喝完飲品後出現拉肚子的狀況；校方坦承疏失表示，第一時間已緊急回收，並向家長說明，市府目前已暫時要求停餐，待衛生局調查。衛生局表示，現場稽查確實有發現逾期飲品，將依違反食安法向校方處6萬以上2億元以下的罰鍰。

家長指出，補課日當天校方發給學生漢堡搭配鋁箔裝的奶茶飲品，當作晚餐，未料小孩喝下肚後卻都出現腹瀉狀況，檢查包裝才發現奶茶已經過期約3個月，消息在家長群組內傳開，不少學生也反應有相同狀況，質疑學校餐飲管理不佳。

家長怒控，校方第一時間雖有致歉，但是學校從1、2年更換供餐廠商後，校內餐飲頻頻出包，學生常抱怨菜色不佳，先前甚至在飯菜內發現蟑螂，許多學生、家長也向校方提出外送需求，但校方卻表示一定要家長親自送餐，根本沒有考慮住宿生的需求。

辭修高中校長張凱智表示，奶茶是學校廚房向外面廠商訂購的，校方第一時間發現有過期的時候，已經緊急回收，並告知學生、家長留意狀況，但已有部分學生喝下肚，未來會在餐飲驗收上做好把關，目前正在釐清事發原因，並考慮向廠商索賠。

衛生局表示，接獲檢舉後派員前往稽查，確實有發現過期的飲品，由於該校環境衛生今年已連續2次不符規定，被開罰22萬元，目前已依食安法規定，命令學校廚房暫停作業。教育局表示，已要求校方加強食材驗收程序，並要求校方在3日內對本次事件提出說明和改善。