香港警方國安處早前要求「612基金」及真普選聯盟提交文件，對此，香港保安局局長鄧炳強表示，已經收到回覆，並批評支聯會拒絕提交資料，是「對法治的不尊重」。

「612人道支援基金」曾在反送中運動提供支援，8月中宣布停運；「真普選聯盟」為2013年3月21日由12個香港民主派政黨及團體聯合成立，為推動香港行政長官和香港立法會盡快實現雙普選。

鄧炳強說，「612基金」及真普聯已應早前香港警方國安處要求提交資料，會研究跟進行動。

此外，目前部分國家與香港暫停引渡協議，鄧炳強對此表示遺憾，批評相關國家以政治凌駕法治，並稱：「最終得益的只有犯罪的人。」他認為，相關國家只是暫時與香港暫停協議，相信日後會重新實行，港府屆時會再依例要求該些國家把罪犯引渡回港。

對於香港即將舉行選委會界別分組選舉和立法會選舉等，鄧炳強說，作為候選人資格審查委員會成員之一，會確保所有候選人都是真誠擁護基本法和效忠特區，強調參選人過往的言行，會在評估範圍內。

鄧炳強強調，未來他會著手推動《香港基本法》23條立法，期望在下個立法會期內完成。