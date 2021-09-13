不鏽鋼管、板大廠彰源(2030)受惠鋼市續旺，8月營收約13.4億元，月增4.7%、年增53.15%，改寫2012年7月以來單月新高，也創下歷史同期最佳表現。今年1~8月營收93.54億元，年增38.63%，為歷史同期次高。

彰源日前參加法說會，公司指出，在手訂單維持2個月水準，與上半年沒有太大差異，公司的報價也持續跟緊上游調整。

今年以來，上游不鏽鋼價上漲超過50%，其中6~8月漲約37%，彰源產品報價跟隨上游漲價，預期陸續反應在8、9月，有利整體第三季營收、獲利可望再優於第二季，公司也對後市需求保持樂觀。

彰源今年上半年受惠鋼價、需求大幅成長，營收及獲利表現均較去年同期明顯上揚，上半年營收67.3億元，毛利率15.89%，淨利4.02億元，EPS 1.44元。第二季營收37.54億元，毛利率17.16%，淨利2.77億元，EPS 0.99元。

展望第三季，公司從接單到出貨大概需要1~2個月時間，漲價效應可望於8、9月顯現，並推升整體第三季營收、毛利率及獲利表現再優於第二季。

彰源預計後續隨台商回流建廠、半導體、基建等相關需求仍穩健。加上中國、俄羅斯等積極加強鋼材出口管制，且各地基礎建設政策陸續通過、執行，以及大環境中國、美國市場資金面保持寬鬆，預料整體不鏽鋼市可望保持熱絡，對公司營運維持審慎樂觀態度。