台南市議長郭信良與東奧桌球混雙銅牌選手鄭怡靜互動熱烈。（洪榮志攝）

台南市議員排隊索取東奧桌球混雙銅牌選手鄭怡靜的簽名球拍。（洪榮志攝）

勇奪東奧桌球混雙銅牌的「台南之光」鄭怡靜，13日中午抵達台南市議會拜會時，議長郭信良除親率南關線議員及全體員工列隊熱烈歡迎，議員們更變身為粉絲排隊索取簽名球拍，現場氣氛HIGH到最高點。鄭怡靜表示，為了備戰下屆奧運，已將年底的世界錦標賽設為首要目標。

鄭怡靜在父親鄭博文、教練及歸仁區仁壽宮主委張鈴宏等人的陪同下抵達市議會時，不僅郭信良與南關線議員杜素吟、吳禹寰、鄭佳欣、許又仁、郭鴻儀、周麗津等人共同接見，議會全體員工更齊聚大廳鼓掌歡迎。

郭信良指出，桌球向來是台南的運動強項，出身台南的鄭怡靜在此次東奧取得好成績，大家都與有榮焉；尤其，東奧期間全台民眾一起守在電視前觀看比賽，為鄭怡靜、林昀儒的勝利歡呼，這是十分美好的回憶。全世界有75億人，台灣只有2300萬人，僅佔0.3％，卻能在奧運取得如此好的成績，都是選手個人的努力。

郭信良更公開呼籲市府，一定要好好培訓優良的桌球選手，延續台南市在全國運動會桌球項目締造的23連霸佳績。

被問及拿奧運銅牌的感想時，鄭怡靜說，當時心裡十分開心，腦中更浮現阿公載她到台南桌球館練習的畫面，因此特別激動。由於一直在中心訓練或出國比賽，很少能夠回到台南，常常不由自主地想念故鄉的牛肉湯。拿到奧運銅牌對她是個新的開始，希望能運用自己小小的影響力，提升國內的桌球風氣。