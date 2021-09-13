促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，透過改造園區成為歷史教育的活教材。（姚志平攝）

促進轉型正義委員會拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」，計畫移除前總統蔣介石銅像，引發各界議論。文史作家楊渡今(13日)在廣播節目中對此再度表達看法，他說，促轉會也好或者民進黨也好，他們做了一件很錯的事情，只許留下一種記憶。

楊渡10日曾在臉書以匈牙利國家博物館為例，對應台灣「抹去舊威權，建立新威權」的作法，認為當局至今仍對歷史充滿「國家權威記憶」的心態，只想抹去舊威權建立新威權，卻離常民的、多元的、歧異的觀點太遙遠，探問「我們真的只能有一種記憶嗎？」

楊渡今在廣播節目《千秋萬事》中談到，覺得促轉會也好或者民進黨也好，他們做了一件很錯的事情，只許留下一種記憶，其實在台灣民主化過程中，越來越多民間記憶浮現，有共同記憶，進而構成成長、戀愛、追尋、就業等等，這些是跟生命記憶有關，可是民進黨很奇怪，只要留下一種記憶，就是說它代表正義，其他都是邪惡，是要被打倒的，舉凡被冠上不正義就要被消除掉，從社會被消除，這讓他覺得這是不可思議的事情。

楊渡進一步指出，文化是跟生活和記憶互相結合，要把記憶都視為「威權」，是天方夜譚、太詭異腦袋，為什麼自己會特別說，因為它(民進黨)老是要用政治看待所有事情、要打倒，坦白講移除銅像就移除，自己根本不在乎，因為蔣介石在歷史定位，已經是超越民進黨所要議論的範疇，難道是你移除銅像就算了嗎？

楊渡提到，沒有用，那些就是一個笑話，你以為移除銅像又怎樣，在歷史大定位裡面是存在的，且人民記憶難道由你來定義嗎?