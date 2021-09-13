2021 MTV音樂錄影帶大獎（VMA）今（13）日於美國紐約盛大展開，現場眾星雲集，而許久不見的加拿大「搖滾小天后」艾薇兒（Avril Lavigne），除了一出場就以火辣的造型吸引眾人目光外，凍齡的外表也讓粉絲驚呼「都沒變」。

艾薇兒19年前曾以單曲《超複雜》（Complicated）紅遍大街小巷，也讓她因此登上「MTV音樂錄影帶大獎」的頒獎典禮，並拿下2002年MTV音樂錄影帶大獎的最佳新人獎，成為全球知名的搖滾女歌手。當時首度登上大型音樂盛會的她，以一頭招牌金色長髮，身穿白色的背心與工作褲，並隨性搭配一條領帶便登上紅毯，展現率性又自然的一面。

如今19年過去，艾薇兒今年再度登上「2021 MTV音樂錄影帶大獎」的紅毯，只見她同樣梳著一頭金色秀髮，穿著一件粉色格紋西裝搭配銀色的小包，而西裝外套胸口以愛心形狀鏤空的設計，使她內搭的銀色BRA TOP及結實的腹肌曲線一覽無遺。

而網友挖出19年的照片與現在一對比，發現艾薇兒不僅外貌沒什麼太大的變化，反而多了點性感的女人味，忍不住大讚「女神一點都沒變」、「她只有越變越美」、「到底怎麼保養的，完美凍齡」、「不仔細看都分不出是什麼時候的照片」，意外引發網友熱烈討論。

事實上，艾薇兒雖歌曲風格還是維持一貫的搖滾，但近期的穿著打扮卻日趨大膽、性感，不久前她才在個人的IG上曬出多張穿著鏤空比基尼的性感辣照，其中1張還險些走光，令粉絲們大噴鼻血。